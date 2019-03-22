لشبونة- الوئام:

يلتقي اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 منتخبا البرتغال واوكرانيا ضمن منافسات الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وقد وقع المنتخب البرتغالي بالمجموعة الثانية والتي تضم أوكرانيا ولوكسمبرج وصربيا وليتوانيا ويخوض المنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة بالنسخة الماضية تحدي جديد اليوم بعدما أن نجح في التأهل لدور نصف النهائي بدوري الأمم الأوروبية.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

منتخب البرتغال لم يظهر بالشكل المنتظرة من بطل أوروبا وذلك خلال مشاركتة الأخيرة بكأس العالم خصوصا أن المنتخب البرتغالي قد كان يعتبر من ضمن أهم المرشحين لحصد لقب كأس العالم الأخيرة ولكنة قد فشل في التأهل لدور نصف النهائي بعدما أن تلقي هزيمة مفاجئة أمام منتخب أوروجواي بالدور السادس عشر المباراة التي قد أنتهت بهدفين مقابل هدف.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

شهدت قائمة المنتخب البرتغالي عودة النجم الكبير كريستيانو رونالد يذكر أن لقاء البرتغال وأوروجواي الذي جمع بين المنتخبان ضمن الدور السادس عشر بكأس العالم قد كان اللقاء الأخير بالنسبة للاعب البرتغالي كريستيانو رونالد ليعود اليوم لقيادة المنتخب البرتغالي في هذا التحدي الجديد.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وقد تحدث المخضرم فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي عن مواجهة اليوم حيث قال نحترم جميع المنافسين ولكن منتخب أوكرانيا ومنتخب صربيا سيكونان المنافسين الأبرز لنا للتأهل لكأس الأمم الأوروبية.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

فرناندو سانتوس أكد أن فريقة يعلم ماذا يجب أن يفعل خلال مواجهة اليوم وأضاف نعلم القدرات الفنية لمنتخب أوكرانيا وأضاف بالتأكيد البرتغال هي المرشحة لحصد نقاط اللقاء ولكن منتخب أوكرانيا قد ظهر بصورة مميزة للغاية خلال مشاركتة بدوري الأمم الأوروبية ولايمكن الإستهانة بالخصم ولكن في حالة الأخفاق اليوم بالتأكيد ستكون خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا خصوصا أننا نخوض مواجهة اليوم علي ملعب النور مما يزداد من فرصتنا للقيام بضربة بداية مميزة.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وأضاف فرناندو سانتوس هذة الفترة من الموسم في غاية الصعوبة في ظل الضغط المتواصل من المباريات مما يجعل اللاعبين في حالة إجهاد قد تعرضهم للإصابات لذلك لدينا حرص علي القيام بجلسات الأستشفاء للاعبين أكثر من خوض التدريب.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب البرتغالي قد شهدت العديد من المفأجات حيث قد تم إستدعاء اللاعب صاحب التاسعة عشر عاماً جواو فيليكس لاعب بنفيكا البرتغالي والذي قد تمكن من أحراز عشرة أهداف حتي الأن مع فريقة البرتغالي.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

أيضا تم إستدعاء اللاعب ديوغو جوتا للمرة الأولي بعدما أن ظهر بصورة رائعة مع فريقة وولفرهامبتون الإنجليزي ولم تشهد قائمة المنتخب البرتغالي إستدعاء اللاعب سيدريك سواريس لاعب أنتر ميلان الإيطالي في ذلك عدم مشاركة اللاعب مع فريقة بالإضافة إلي إستبعاد الحارس أنتوني لوبيس.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

المنتخب البرتغالي بقيادة مديرة الفني المخضرم فرناندو سانتوس يعتمد علي الشكل التكتيكي 4-4-2 ويعتمد المنتخب البرتغالي علي الشكل الفردي وذلك بالأعتماد علي موتينيو وبيرناردو سيلفا بالإضافة إلي غونزالو غويديس لاعب فالنسيا الإسباني مع الأعتماد علي رونالدو كمهاجم صريح مع ألتزام كامل من جانب الخط الدفاعي بقيادة المخضرم بيبي وجوزيه فونتي.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

المنتخب البرتغالي يأمل في حسم موقعته ضد المنتخب الأوكراني في مواجهة مثيرة ومنتظرة بين الفريقين الأقوياء في هذه المجموعة، لحساب تصفيات اليورو، فهل ينجح حامل اللقب في البطولة الأخيرة التي أقيمت بفرنسا، منتخب البرتغال في تحقيق بداية سهلة وحصد أول ثلاث نقاط علي ملعبه وبين جماهيره بحضور اللاعب الكبير كريستيانو رونالدو، أم سيكون للمنتخب الأوكراني رآي آخر.

مشاهدة مباراة البرتغال وأوكرانيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة البرتغال وأوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: كأس أمم اوروبا 2020

المباراة: البرتغال ضد أوكرانيا المجموعة B مباراة ذهاب

الملعب : ملعب النور

الحكم: كليمن توربان

مساعد حكم: نيكولا دانو

مساعد حكم: سيريل جرينيور

حكم رابع: بينوا ميلو

المعلق حسن العيدورس

التوقيت: اليوم الجمعة 22-3-2019 في تمام الساعة الـ9:45 مساءا بتوقيت القاهرة، والـ 10:45 يتوقيت الرياض، والـ 11:45 قبل منتصف الليل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 1

Italia 1

RTP 1

Polsat Sport Extra

beIN SPORTS HD 4

L’Equipe TV

Kanal Ukraina