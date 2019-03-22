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دهس حشد بشكل متعمد

مقتل ستة أشخاص دهساً في الصين والشرطة تقتل السائق

مقتل ستة أشخاص دهساً في الصين والشرطة تقتل السائق
weam.co/581256
بكين- الوئام:

أقدم سائق على دهس حشد بشكل متعمّد الجمعة في مدينة بوسط الصين، فقتل ستّة أشخاص قبل أن تقتله الشرطة، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني.

وحصل الهجوم نحو الساعة 06,00 بالتوقيت المحلّي (22,00 ت غ الخميس) في زاوايانغ بمقاطعة هوبي، وفق شبكة “سي سي تي في”.

وتمّ نقل سبعة جرحى إلى المستشفيات، بحسب المصدر نفسه، من دون أن تتوافر تفاصيل في شأن دوافع السائق.

في تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل سبعة أشخاص عندما دهست سيارة عدداً من المارة في جنوب غرب الصين، حسبما أفادت السلطات. وقبل خمسة أيام من ذلك أيضاً، قُتل خمسة تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في هولوداو بمقاطعة لياونينغ.

وفي أيلول/سبتمبر قتل 11 شخصا حين صدمت سيارة حشدا في ساحة عامة في مقاطعة هونان.

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