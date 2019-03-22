الرياض- الوئام:

يستهل منتخب فرنسا لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس أوروبا 2020 اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 على أرض مولدافا، محاولا تفادي أية خطوة ناقصة بصفته حاملا للقب المونديال، بمناشدة من المدرب ديدييه ديشان للاعبيه “يتوقف الأمر علينا، فلنقم بالمهمة”.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

على الورق، تفصل هوة سحيقة بين بطل العالم ومولدوفا المصنفة 170 عالميا، وذلك في المواجهة الأولى بينهما.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

منطقيا، قد تنضم مولدوفا الى لائحة المنتخبات المتواضعة التي واجهتها فرنسا في التصفيات على غرار أندورا، مالطا، جزر فارو وأذربيجان. لكن المدرب يشعر بالقلق من الرحلات البعيدة والبدايات الشاقة على غرار سبتمبر 2016، عندما اكتفت وصيفة بطل أوروبا آنذاك بتعادل سلبي على أرض بيلاروسيا ضمن تصفيات مونديال 2018.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

عاش ديشان التجربة بنفسه، فبعد استعراض الفوز في جادة الشانزيليزيه مع صور زين الدين زيدان على قوس النصر اثر التتويج بلقب مونديال 1998، استهل “الزرق” مشوار تصفيات كأس أوروبا 2000 بتعادل على أرض إيسلندا المتواضعة آنذاك (1-1).

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

إذا سيخيم الحذر على تشكيلة 2018، وبحسب ما قال ديشان في مقابلة مع وكالة فرانس برس “لا يوجد ثقة زائدة. وهناك احترام للخصوم”.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

تابع المدرب المتوج بلقب المونديال كقائد (1998) ومدرب (2018) هذا مختلف على الصعيدين الذهني والتركيز. أمامنا فريق راغب بتحقيق نتيجة ضد فرنسا لأننا أيضا أبطال العالم.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وعند سؤاله عن المجموعة السهلة (الثامنة) التي وقعت فيها فرنسا وتضم أندورا، البانيا، مولدوفا، إيسلندا وتركيا، رد ديشان بتكهم “نعم، لدينا مجموعة سهلة جدا، حتى أننا لن نخوض المباريات.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

منح ديشان ثقته لنواة مونديال روسيا في تجمعه الأول لعام 2019. وباستثناء الظهير لوكاس هرنانديز المصاب، يتواجد كل أساسيي نهائي موسكو (ضد كرواتيا 4-2)، من الحارس هوغو لوريس إلى المهاجم أوليفييه جيرو.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

لكن هل يدفع ديشان بتشكيلته الأساسية في ملعب زيمبرو في كيشيناو؟ في المقدمة يطرح سؤال حول الدفع ببليز ماتويدي على الجهة اليسرى أو كينغسلي كومان الذي لم يلعب مع المنتخب منذ نوفمبر 2017 بسبب توالي الإصابات.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

كما هناك شكوك حول اللياقة البدنية لقلب الدفاع صامويل أومتيتي الذي عقدت ركبته اليسرى بداية موسمه مع برشلونة الإسباني. وإذا لم يصل إلى لياقته الطبيعية، قد يدفع ديشان بالشاب بريسنيل كيمبيمبي صاحب النزعة القتالية التي يحبها، ولو أنه لم يثبت نفسه بعد مع “الديوك”.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

فبعد لمسة يد ضد إيسلندا (2-2) في أكتوبر، عانى “كيم” ضد هولندا (صفر-2) والتي حرمت فرنسا من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي. ومع فريقه باريس سان جرمان يتعين عليه هضم الخروج المخيب أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد لمسة يد احتسبت ضده في الدقائق الأخيرة، وأثمرت ركلة جزاء منحت الفريق الإنكليزي بطاقة العبور الى ربع النهائي.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ستفيد هذه الوقفة الدولية بعض اللاعبين الذين ودعوا دوري الأبطال، على غرار نجم سان جرمان كيليان مبابي وهداف أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ولم يخيب غريزمان (27 عاما و67 مباراة دولية) الآمال مع فرنسا، وفي نوفمبر الماضي، صنع ركلة جزاء لجيرو الطامح لتخطي دافيد تريزيغيه في المركز الثالث ضمن ترتيب هدافي المنتخب (34).

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

من جهتها، عجزت مولدوفا عن بلوغ نهائيات أية مسابقة كبرى، وتستعد البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة لـ”مباراة القرن” بعدما دخلت الساحة الدولية عام 1991 اثر تفكك الاتحاد السوفياتي.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويقول مدربها ألكسندرو سبيريدون سندخل التاريخ عندما نواجه أفضل منتخب في العالم.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

مواجهة صعبة خصوصا وأن مولدوفا حصدت هزائم كثيرة وحلت أخيرة في مجموعتها ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016 مع نقطتين يتيمتين.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

في يناير 2018، منح تعيين سبيريدون، مساعد الروماني ميرتشيا لوتشيسكو في شاختار دانيتسك الأوكراني وزينيت الروسي سابقا، الأمل للمنتخب. لكن بعد أكثر من سنة، لا تبشر النتائج بالخير، إذ حقق فوزين فقط على سان مارينو، الأخيرة في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) ضمن دوري الأمم.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي فبراير منيت مولدوفا بخسارة جديدة أمام كازاخستان صفر-1 في مباراة ودية.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي وقت يفسر سبيريدون المشكلة بغياب مهاجم هداف، يعول على الفارع الطول أليكسي كوشيليف حارس فورتونا سيتارد الهولندي.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ورأى ديشان إن “المولدافيين، خصوصا على أرضهم، لا يستقبلون أهدافا كثيرة”.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

بالنسبة للصحافي الرياضي ألكسندرو غريكو، فالمسار السلبي ليس مفاجئا “المولداف ليسوا شغوفين بكرة القدم، فيما لا يرى السياسيون في الرياضة قطاعا مربحا” وبالتالي لا يستثمرون فيها. وفي هذه الدولة الأشد فقرا في أوروبا، يبلغ معدل راتب لاعب في دوري الدرجة الأولى 500 يورو.

مشاهدة مباراة مولدوفا وفرنسا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة مولدوفا وفرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: كأس أمم اوروبا 2020

المباراة: مولدوفا ضد فرنسا المجموعة H مباراة ذهاب

الملعب: ملعب زيمبرو

الحكم: ألكساندر ستافريف

مساعد حكم: ماران كيروفسكي

مساعد حكم: ديان كوستادينوف

حكم رابع: ديميتار ميكاروفسكي

المعلق خالد الحدي

التوقيت: مباراة فرنسا ومولدوفا على أرض الأخيرة، ستكون اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 3

beIN SPORTS HD 6

TF 1 HD

Polsat Sport Nwes

DAZN 2 HD