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تفاصيل «507» وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص

تفاصيل «507» وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص
weam.co/581260
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن طرح 507 وظيفة شاغرة للجنسين في شركات القطاع الخاص. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف متاحة في الشركات الاتية:

شركة المجال للخدمات الامنية
شركة تضاريس نجد

شركة مراكز الاتصال
شركة الصافي دانوب المحدودة

موسسة تقنية الكفاءة للاتصالات وتقنية المعلومات

شركة مطعم المذاق الايطالي

شركة علي كيفك

شركة محمد عبدالمحسن العبدالكريم

شركة المطاعم الاهلية امريكانا

شركة الروابط العالمية

الجمعية الاهلية للخدمات الالكترونية

شركة المطاعم الاهلية امريكانا

شركة ارتنا الرقمية

شركة اتحاد مصانع الاسلاك

شركة سنابل السلام

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php//

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