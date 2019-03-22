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في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه

«الأمر بالمعروف» توّعي المجتمع بجريمة الابتزاز

«الأمر بالمعروف» توّعي المجتمع بجريمة الابتزاز
weam.co/581266
الرياض- الوئام:

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة حوطة بني تميم، بمعرض توعوي، عن جريمة الابتزاز، في كلية العلوم والدراسات الإنسانية للطالبات بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمحافظة.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل مع جريمة الابتزاز.

ووزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالاً كبيرًا وتفاعلاً من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات حيث بلغ عدد المستفيدات 1200 طالبة.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.

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