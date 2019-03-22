أسعار الذهب مستقرة دون أعلى مستوى في 3 أسابيع

لندن- الوئام:

استقر الذهب اليوم الجمعة دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في اليوم السابق، إذ يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع أسواق الأسهم لكنه يظل متجها لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه لن يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة إلى 1310.38 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصعد إلى 1310 دولارات للأوقية.

وصعدت الأسعار الفورية للمعدن النفيس لأعلى مستوياتها منذ 28 فبراير شباط عند 1320.22 دولار أمس الخميس، قبل أن تتخلى عن مكاسبها لتغلق منخفضة 0.2 بالمئة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر بعد بيانات إيجابية من الولايات المتحدة وتفاؤل في قطاع

التكنولوجيا دفع بورصة وول ستريت للارتفاع.

ويظل الذهب متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي،مرتفعا نحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وأنهى المركزي الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الحالي مسعاه المستمر منذ ثلاث سنوات لتشديد السياسة النقدية على نحو مفاجئ،متخليا عن توقعات بأي زيادة لأسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل، وهبطت العملة

الأمريكية 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة الرئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية نحو 0.2 بالمئة إلى 1606 دولارات للأوقية، بعد أن لامس

أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1620.53 دولار في الجلسة السابقة.

وربحت الفضة 0.2 بالمئة مرتفعة إلى 15.50 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 861.87 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم والبلاتين، وكلاهما يُستخدم في الحفز الذاتي،نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.