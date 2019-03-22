مليونا بريطاني يوقعون عريضة لإلغاء بريكسيت

لندن- الوئام:

وقع مليونا بريطاني عريضة تطالب حكومة بلادهم بإبطال المادة 50 من الدستور الانجليزي التي تحكم عملية خروج المملكة

المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت وكالة أنباء “برس أسوسيشن” البريطانية أن الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة انهار بشكل مفاجئ صباح أمس الخميس مع تلقي العريضة أكبر عدد من التوقيعات على الإطلاق، وفقا للجنة العرائض الرسمية بالبرلمان البريطاني.

وغرد العديد من المشاهير وأعضاء البرلمان تأييدا للعريضة، والتي تعتبر حاليا الثالثة من حيث الشعبية على موقع البرلمان.

وكتبت نيكولا ستارجن، الوزيرة الأولى في إسكتلندا: “قضية كبيرة ومهمة مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يجب أن تنهار بسبب عرائض- حتى لو كانت، إذا كنتم محبطون من أن رئيسة الوزراء لا تستمع تماما، يمكنكم التوقيع هنا.”

ونشرت الممثلة جينيفر سوندرز الرابط عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بعدما حصل النظام على دعم فني وعاد إلى العمل مرة أخرى: الرابط يعمل مجددا، أبطلوا المادة 50 وابقوا داخل الاتحاد الأوروبي.