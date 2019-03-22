«الانضباط» ترد على احتجاج الأندية بمشاركة لاعبين تم قيدهم كهواة

الرياض- الوئام:

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً حول ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتجاجات المقدمة من قبل عدد من الأندية على مشاركة لاعبين تم قيدهم كهواة.

وقالت اللجنة إنها تود أن توضح أن لائحة الانضباط والأخلاق، وفق المادة (125) أشارت إلى أنه يجوز للجان القضائية أن تصدر منطوق القرار من دون إصدار أسبابه، وأن على الطرف الراغب بالحصول على أسباب منطوق القرار أن يتقدم بطلب خطي خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار.

وأفادت بأن المادة (125) لم تحدد فترة زمنية لتسليم أسباب القرار، إذ ترك ذلك إلى الصلاحيات التقديرية للجنة، مع الأخذ بالاعتبار أن القيد الزمني للاستئناف يبدأ من تاريخ استلام أسباب القرار.

وأوضحت اللجنة بأن الآلية التي تعتمدها هي ذاتها المعمول بها في لائحة الانضباط للاتحاد الدولي لكرة القدم في المادة (116)، وكذلك في لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المادة (111)، واللجنة إذ توضح ذلك وتؤكد ثقتها في الخطوات التي تم اتخاذها مع التقدير لكل ما تم طرحه أو تداوله في الايام الماضية.