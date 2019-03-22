الدولار يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني

لندن- الوئام:

انخفض الدولار اليوم الجمعة،متخليا عن المكاسب التي حققها الليلة الماضية ومتجها صوب تسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي بفعل تجدد ضغوط نزولية على عوائد السندات الحكومية.

وارتفع الجنيه الاسترليني اليوم بعد أن تكبد أكبر انخفاض يومي في الليلة الماضية منذ بداية العام الجاري في جلسة التعاملات في لندن بعد أن حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على المزيد من الوقت لحل مسألة موعد وكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3154 دولار و0.2 بالمئة إلى 86.57 بنس.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 96.314.

وارتفع المؤشر 0.75 بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن انخفض لأدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع يوم الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه يتخلى عن خطط لزيادة أسعار الفائدة هذا العام.