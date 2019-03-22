التعليقات: 0

في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب

مصرع 16 حوثياً بينهم قائد في كمين للجيش اليمني

مصرع 16 حوثياً بينهم قائد في كمين للجيش اليمني
weam.co/581283
صنعاء -الوئام:

لقي 16 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم نفذه الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

ووفقاً لموقع “سبتمبر نت” الإخباري، استدرجت قوات الجيش الوطني اليمني، عناصر من الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة المخدرة، ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ، وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في المواجهات، مستهدفة تعزيزات الميليشيا القادمة إلى المنطقة، ودمرتها.

وأسفر الكمين عن مصرع 16 من عناصر الميليشيا، بينهم قائد المجموعة المتسللة المدعو أبو علي الرضي، فيما استولت قوات الجيش على عدد من أجهزة الاتصالات كانت بيد الميليشيا.

روابط ذات صلة

التحالف: ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن محملة بالمواد الغذائية من الوصول لميناء الحديدة

التحالف: ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن محملة بالمواد الغذائية من الوصول لميناء الحديدة

مصرع 6 من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في الجوف

مصرع 6 من الميليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني في الجوف

مسؤول يمني: الحوثيون يمنعون رئيس الفريق الأممي من زيارة ميناء رأس عيسى بالحديدة

مسؤول يمني: الحوثيون يمنعون رئيس الفريق الأممي من زيارة ميناء رأس عيسى بالحديدة

التحالف: ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة

التحالف: ميليشيا الحوثي حاولت استهداف الفريق الحكومي في الحديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>