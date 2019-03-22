مصرع 16 حوثياً بينهم قائد في كمين للجيش اليمني

صنعاء -الوئام:

لقي 16 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم في كمين محكم نفذه الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

ووفقاً لموقع “سبتمبر نت” الإخباري، استدرجت قوات الجيش الوطني اليمني، عناصر من الميليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة المخدرة، ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ، وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش في المواجهات، مستهدفة تعزيزات الميليشيا القادمة إلى المنطقة، ودمرتها.

وأسفر الكمين عن مصرع 16 من عناصر الميليشيا، بينهم قائد المجموعة المتسللة المدعو أبو علي الرضي، فيما استولت قوات الجيش على عدد من أجهزة الاتصالات كانت بيد الميليشيا.