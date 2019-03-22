الرئاسة الفلسطينية: شرعية القدس والجولان يحددها الشعبان الفلسطيني والسوري

رام الله - الوئام:

قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم إن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري.وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ردا على التصريحات الأمريكية المتعلقة بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة أن أية قرارات تتخذها الإدارة الأمريكية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الاسرائيلي وستبقى حبراً على ورق.

وأكد أبو ردينه أن هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يقابله انحياز أمريكي سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا إذا طبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية.