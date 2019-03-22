تونس- الوئام:

بعد ضمان تأهله، تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة تونس و سوازيلاند بث مباشر حيث يختتم منتخب تونس مبارياته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 وذلك بمواجهة ضد سوازيلاند.

مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

استهل نسور قرطاج مشوارهم في التصفيات بالانتصار على منتخب مصر بهدفٍ نظيف، ثم سافر لسوازيلاند وعاد منتصراً بهدفين نظيفين، ثم قابل النيجر في مباراتين متتالين فاز بالأولى بهدفٍ نظيف وبالثانية بهدفين لهدف.

مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

وفي الجولة الخامسة سافر إلى الأسكندرية لموجهة الفراعنة ومُني بخسارته الأولى بثلاثة أهدافٍ لهدفين، لكنه استمر على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بأفضلية المواجهات المباشرة مع زملاء محمد صلاح.

مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

على الجانب الآخر، قابل منتخب سوازيلاند في مباراته الأولى وتعادل معه سلبياً بدون أهداف ثم خسر من تونس بهدفين نظيفين ومن مصر بأربعة أهدافٍ لهدف وهدفين نظيفين على التوالي، وفي الجولة الخامسة قابل النيجر وخسر بهدفين لهدف.

مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

لن تتغير قائمة منتخب تونس كثيرًا عن المرة الأخيرة، واستدعي المدرب ألان جيريس أسماء مهمة للغاية لمواجهة إي سواتيني في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2018، ففي حراسة المرمى سيتواجد الثلاثي، فاروق بن مصطفى ومعز حسن، أيمن المثلولي وفي الدفاع سيتواجد وجدي كشريدة، لاري عزوني، علي معلول، صيام بن يوسف، ديلان برون، ياسين مرياح وأسامة الحدادي.

مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

تتواجد العديد من الأسماء المميزة في وسط ملعب نسور قرطاج، أبرزهم متوسط ميدان الزمالك المصري فرجاني ساسي، ويتواجد معه محمد دراجر، أيمن بن محمد، سيف الدين خاوي، بلال السعيداني، نعيم السليتي، محمد أمين بن عمر، بسام الصرارفي، أما في الهجوم فسيتواجد الرباعي طه ياسين الخنيسي، وفراس شواط وياسين الشماخي ويوسف المساكني.

مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

سيغيب عن منتخب تونس في لقاء الجولة السادسة والأخيرة الثنائي وهبي الخزري والياس السخيري بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

لن يغير المدرب الفرنسي في طريقته المعتاد عليها، وسيدفع بالثنائي ياسين مرياح، ديلان برون في قلب الدفاع، وسيتولى فيادة هجوم نسور قرطاد في هذا اللقاء طه ياسين الخنيسي لتعويض غياب وهبي الخزري.

موعد مشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

البطولة: تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

المباراة: تونس ضد سوازيلاند

الملعب: الملعب الأولمبي برادس

الموعد: اليوم الجمعة 22 مارس 2019 ميلادياً،15 رجب 1440 هجرياً،20:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت تونس

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة تونس وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

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مشاهدة مباراة تونس و سوازيلاند بث مباشر

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