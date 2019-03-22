الرياض- الوئام:

تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة السودان وغينيا بث مباشر إذ يخوض المنتخب السوداني بقيادة المدرب العام لمنتخبات السودان خالد بخيت مباراته اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 أمام منتخب غينيا الإستوائية فى الجولة الـ 6 والأخيرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

مشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

تقام مباراة السودان وغينيا الإستوائية فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة على استاد الهلال بقيادة الحكم سيكو أحمد توري.

مشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

ويذكر أن منتخب السودان خسر أمام منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل في سبتمبر الماضي اضافة الي التصنيف الدولي لصقور الجديان.

مشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

ويدخل منتخب السودان هذه المواجهة برصيد ثلاث نقاط ويحتل المركز الثالث وبالتالي خسر فرصة التأهل للبطولة القارية بينما المتصدر منتخب السنغال في جعبتة 10 نقاط وياتي الوصيف مدغشقر في جعبتة 7 نقاط.

مشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السودان عن قائمة تتكون من 24 لاعبًا لخوض مباراة غينيا الإستوائية في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019.

مشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

وشهدت القائمة مفاجأة، بعد أن تم استبعاد مهاجم المريخ بكري المدينة رغم أن الأخير استعاد مستواه الفني المميز مع فريقه محليًا وعربيًا.

مشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

السمؤال ميرغني وعبداللطيف سعيد وفارس عبدالله وحسين الجريف ونصر الدين الشغيل ومحمد أحمد بشة وولاء الدين موسى وواليد الشعلة وأبوعاقلة عبدالله، ورمضان عجب وسيف الدين مالك وأحمد هاشم التكت ومحمد عبدالرحمن وحمزة داؤود وعصام عبدالرحيم وإسحق آدم وبوجبا وإبراهيم محمد إبراهيم وسيف الدين مساوي ومعاذ القوز ومحمد موسى ومهند الطاهر وأكرم الهادي سليم وعلي جعفر.

موعد مشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

البطولة: تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

المباراة: السودان ضد غينيا الاستوائية

الملعب: ملعب الهلال

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 22-3-2019 في تمام الساعة الــ 7:00 بتوقيت السودان والـ 7:00 بتوقيت مصر ، والـ 8:00 بتوقيت المملكة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة السودان وغينيا الإستوائية بث مباشر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

قناة بي ان سبورت 7

مشاهدة مباراة السودان وغينيا بث مباشر

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