وزير الإسكان يسلم أراضٍ مجانية لمستفيدي “سكني” في حائل

سلّم معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أراضٍ مجانية لعدد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عدد من المخططات التابعة لوزارة الإسكان في منطقة حائل، وذلك خلال جولة معاليه التفقدية لمشروعات الوزارة في المنطقة، كما التقى بعدد من المواطنين المسجلين في قوائم “الإسكان” واستمع لملاحظاتهم، وآرائهم حول المشروعات السكنية وخدمات الوزارة التي تقدمها للمستفيدين في المنطقة.

وأكّد معالي وزير الإسكان خلال لقائه بالمواطنين على حرص القيادة الرشيدة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتسخير جهود الجهات الحكومية لخدمة المواطن، مشدداً على أن وزارة الإسكان تعتبر المواطن هو الشريك الحقيقي لها، وأن ما تقدمه من خيارات وحلول سكنية تهدف لخدمة المواطنين وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجههم، وتسخير جميع إمكانياتها لخدمتهم في تملك المسكن الملائم.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تحرص على توفير جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية لجميع المواطنين المسجلين في قوائمها، وتسريع تملكهم للسكن الملائم لهم، مضيفاً: “أن الوزارة تُراعي رغبات جميع المواطنين الراغبين في التملك، من خلال استمرار التسليم في المشروعات سواء للوحدات السكنية، أو الأراضي المجانية، إضافة إلى توفير خيار القروض العقارية المدعومة للمواطنين الراغبين في خياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق”، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الوزارة للرد على استفساراتهم وتقديم الدعم لهم، حيث أن جميع منسوبي الوزارة يعملون لهذا الهدف، ويسعدون بتقديم الخدمة للمواطن من خلال قنوات التواصل أو زيارة فروع الوزارة، إضافة إلى تخصيص مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.

يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، قد خصص لأهالي منطقة حائل منذ انطلاقته مطلع عام 2017 وحتى الآن نحو 21132 خيارًا تمويليًا تشمل أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى 7366 أرض سكنية مجانية و 9948 قرضًا عقاريًا مدعومًا.