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في معرض الرياض

الدكتور الحداري يتحدث عن “حوار الحضارات”

الدكتور الحداري يتحدث عن “حوار الحضارات”
weam.co/581302
الرياض - الوئام:

استضاف معرض الرياض الدولي، مساء أمس الخميس، على هامش البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، الدكتور نايف بن مطلق الحداري -المستشار الإعلامي والمتخصص في الإعلام السياسي- والذي تحدث عن “حوار الحضارات” في العلاقات الدولية.

وذكر الدكتور الحداري أن حوار الحضارات أتى من حاجة العالم إلى السلام والتعايش السلمي بعد ازدياد دعوات الكراهية والتحريض في العالم ، وازدياد اخبار العنف والصراع في كثير من مناطق العالم.

وقال إنه “على كل إنسان في -هذا العصر تحديداً- نقل صورة مشرفة لوطنه والذي يعتبر بحد ذاته جزء من حوار الحضارات والتفاعل مع الحضارات الأخرى من خلال احترام ثقافتهم ورموزهم، وعدم تعميم الأخطاء الفردية لأي شخص منتمي لثقافة او ديانة”.

كما تطرق الدكتور الحداري إلى معوقات حوار الحضارات والتي من أهمها “فرض الثقافات” وتهميش الثقافات الأخرى ، وأكد أن أي حوار للحضارات يجب أن يقوم على احترام الثقافات الأخرى وتقدير قيمها ورموزها ، وأن إطلاق المواعظ من جانب واحد لن يكون ذَا فائدة في مسألة الحوار، وأهمية إزالة فتيل الصراع ، كخطوة أولى للحوار بين الحضارات.

وفي ختام المحاضرة؛ تسلّم الدكتور نايف الحداري هدية تذكارية من إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب.

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