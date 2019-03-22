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الليرة التركية تنخفض بعد تحذير أردوغان لأمريكا بشأن هضبة الجولان

الليرة التركية تنخفض بعد تحذير أردوغان لأمريكا بشأن هضبة الجولان
weam.co/581308
وكالات- الوئام

انخفضت الليرة التركية، ما يزيد على 1% مقابل الدولار، اليوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على شفا أزمة جديدة.

وتراجعت الليرة، نحو 1.5% إلى 5.5475 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 0953 بتوقيت جرينتش، من قرب 5.4650 يوم الخميس.

وخسرت العملة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار، العام الماضي، بفعل أسباب من بينها نزاع بين أنقرة وواشنطن.

وفي وقت سابق، تراجعت الليرة إلى 5.5810.

كما تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية، وانخفضت سنداتها الدولارية في مختلف الآجال.

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