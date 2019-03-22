التعليقات: 0

التعاون الإسلامي تطالب الأمم المتحدة باعتبار الإسلاموفوبيا شكلا عنصريا

التعاون الإسلامي تطالب الأمم المتحدة باعتبار الإسلاموفوبيا شكلا عنصريا
weam.co/581314
وكالات- الوئام

دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة لأجل إعلان الإسلاموفوبيا “شكلا من أشكال العنصرية”.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، بدعوة من تركيا، لبحث تداعيات مجزرة المسجدَين في نيوزيلندا،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وبحسب البيان، أدانت المنظمة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع والشنيع في نيوزيلندا، الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا، يوم الجمعة الماضي.

ودعت المنظمة، الأمم المتحدة إلى إعلان 15 مارس، تاريخ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، يومًا دوليًا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.

كما دعت الأمم المتحدة أيضا إلى تعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

روابط ذات صلة

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً لمنظمة التعاون الإسلامي يطالب بمحاسبة إسرائيل

مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً لمنظمة التعاون الإسلامي يطالب بمحاسبة إسرائيل

سوريا تؤكد عزمها على استعادة الجولان وتندد بترامب

سوريا تؤكد عزمها على استعادة الجولان وتندد بترامب

الإمارات ترفض المزاعم القطرية حول محطة براكة للطاقة النووية

الإمارات ترفض المزاعم القطرية حول محطة براكة للطاقة النووية

تطور خطير في أحداث فنزويلا.. الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة

تطور خطير في أحداث فنزويلا.. الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>