دول مجلس التعاون الخليجي تأسف لتصريحات ترامب عن مرتفعات الجولان

وكالات- الوئام

أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، عن أسفه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ضرورة الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، مؤكدًا أن هذا لن يغير من الحقيقة الثابتة باعتبار مرتفعات الجولان أراض سورية.

ونقل بيان صادر عن الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن تصريحات الرئيس الأمريكي التي وردت في حسابه على تويتر لن تغير من الحقيقة الثابتة التي يتمسك بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهي أن مرتفعات الجولان العربية أراض سورية احتلتها اسرائيل بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو 1967.

واعتبر “الزياني”، أن تصريحات ترامب تقوض فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما في ذلك الجولان.

وكان ترامب، كتب في تغريدة مساء الخميس، “بعد 52 عاما حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان”.

وقال ترامب، إن منطقة الجولان الاستراتيجيّة التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمّتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تُعتبر ذات أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقيّة وقطاع غزة في حرب 1967، وبعد ذلك ضمّت إسرائيل القدس الشرقيّة ومن ثم مرتفعات الجولان في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.