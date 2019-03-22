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السعوديون يدشنون هاشتاق للتضامن مع ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

السعوديون يدشنون هاشتاق للتضامن مع ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي
weam.co/581326

دشن عدد من السعوديين وسما تحت اسم “‏#SaudisStandWithNZ”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضامنا مع ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمسجدين في السويد.

وشهد الوسم تفاعلا للعديد من المغردين، الذين أشادو بتعامل نيوزيلندا مع الحادث، خاصة بعد تضامن رئيسة وزراء البلاد جاسيندا أرديرن مع الضحايا.

كما تشارك النشطاء مقاطع فيديو ترصد أداء صلاة الميت الغائب على الشهداء، في الحرمين الشريفين، موجهين الشكر للقيادة السعودية على اهتمامها بالمسلمين في كافة بقاع الأرض.

كما أشار النشطاء إلى قيام صحيفة “ذا بريس” النيوزيلندية بكتابة كلمة “سلام” باللغة العربية على صفحتها الرئيسية، مصحوبة بأسماء الشهداء.

كما رصدوا أيضا تواجد السفير السعودي في نيوزيلندا، للتضامن مع أسر الضحايا، والوقوف على الحال هناك.

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