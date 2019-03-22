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انفجار قنبلة في القنصلية الروسية بأثينا دون وقوع إصابات

انفجار قنبلة في القنصلية الروسية بأثينا دون وقوع إصابات
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وكالات- الوئام

ألقى مجهولون، عبوة ناسفة على القنصلية الروسية في العاصمة اليونانية، أثينا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية بالمبنى، ولكن دون وقوع إصابات، حسبما أفادت وسائل الإعلام اليونانية.

وانفجرت القنبلة، بالقرب من نقطة الحراسة والسياج المحيط بالقنصلية عند المدخل.

وأظهرت مقاطع فيديو كاميرا المراقبة الأمنية رجلين على متن دراجة نارية يلقيان العبوة ويلوذان بالفرار من مكان الحادث.

وقالت السفارة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم تؤثر حادثة اليوم على عمل القنصلية أو السفارة بشكل عام.. نحن ندين هذا النوع من العمل غير القانوني بشكل حاسم”.

ووفقا لتقارير يونانية، نقلا عن مصادر في الشرطة، فإنه يشتبه في أن جماعة يسارية لها تاريخ من الهجمات المماثلة ضد مؤسسات الدولة ومكاتب شركات أجنبية، تقف وراء ذلك الهجوم.

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