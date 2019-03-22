بومبيو: حزب الله لم يقدم سوى الموت للشعب اللبناني ويعمل نيابة عن إيران

متابعات- الوئام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن حزب الله ممثل في البرلمان والحكومة ويعمل على تقويض الدولة اللبنانية، يقف عائقا أمام استقرار الشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن حزب الله يسرق ثروات ومقدرات الشعب اللبناني الذي يعاني من أنشطته ولم يقدم سوى الموت للشعب اللبناني.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الجمعة، على هامش المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اللبناني، أن حزب الله مسؤول عن مقتل الأبرياء في اليمن ويعمل نيابة عن إيران التي لا تريد الاستقرار في لبنان وتعتبره عائقا أمام نفوذها، لافتًا إلى أن نظام الملالي يقدم لحزب الله 700 مليون دولار رغم تردي الاقتصاد الإيراني.

وأشار بومبيو، إلى أنه على الشعب اللبناني التحلي بالشجاعة لمواجهة أنشطة حزب الله، أخذ زمام أموره بيده بعيدا عن حزب الله، مجددًا التعهد من بيروت على تجفيف مصادر تمويل حزب الله.