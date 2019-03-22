استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

استشهد فلسطينيان، وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الشعبية.

وذكر مسعفون، أن شابين أحدهما في نهاية العشرينات من عمره، والآخر 18 عاما، قتلا خلال المواجهات المندلعة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأضاف المسعفون، أن عشرات آخرين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق خلال المواجهات من بينهم اثنين بحالة حرجة.

وهذه هي الجمعة رقم 51 من احتجاجات مسيرات العودة وتحمل هذا الأسبوع شعار (المسيرات خيارنا).

واستشهد أكثر من 260 فلسطينيا وأصيب نحو 30 ألف آخرين بالرصاص والاختناق منذ بدء المسيرات في 30 مارس 2018، للمطالبة برفع حصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة، في بيان ختام احتجاجات اليوم: “استمرار التحشيد والاستعداد لمليونية الأرض والعودة التي ستكون في الثلاثين من مارس الجاري”.

ودعت الهيئة، كل التجمعات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية والشعبية، بالعمل الفاعل لإحياء مناسبة يوم الأرض، والمشاركة في كافة النشاطات التي تواكب مليونية الأرض والعودة التي ستنطلق في كافة مناطق فلسطين.