محمد بن فيصل يهاجم رئيس #النصر: “السويلم ناقص ثقافة أدبية ورياضية”

علّق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على لقاء رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم، أمس، عبر برنامج تلفزيوني.

وقال محمد بن فيصل: “الاستضافة كانت كرئيس للنصر. الحديث كله عن الهلال.. الهدف هو الترند والانتشار وذاك ليس بجديد .. الهلال يُكبّرك”.

وأضاف: “أيضا يبدو أنه أدرك عقلية غالب جماهير ناديه.. والألوية الكبرى لديهم وهي مهاجمة ومحاولة الانتقاص من الهلال حتى الدخول على صفقاته من أجل التخريب كما ذكر وأنا أقول عسى الله لايغير عليهم”.

وأردف: “يتحدث عن الفرق بين تمثيل الهلال داخليا وخارجيا ويربطه بأحقية تمثيل الهلال خارجيا وأحقية فريقه، ما أدري فعلا هل يقرأ التاريخ وألا على الأقل هل شاهد ترتيب الهلال والنصر في البطولة الآسيوية حالياً.. أو يظن أن الموضوع بالقرعة أو الترشيح!”.

وتابع: “اعترف في اللقاء بأنه غيّر رئيس لجنة الحكام! هذا الاعتراف الخطير سيجعلنا نتخذ الخطوات القانونية ضده وضد الاتحاد السعودي لكشف تفاصيل هذا التدخل السافر والغريب ومحاسبة المسؤول عن ذلك!”.

و قال: “اكتشفنا أن سبب تهربه من اللقاءات المباشرة ليس لنقص الثقافة الأدبية فقط بل الثقافة الرياضية أيضا”.