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60 حركة احتجاجية ضد النظام الإيراني في الأسبوع الثاني من مارس 2019

60 حركة احتجاجية ضد النظام الإيراني في الأسبوع الثاني من مارس 2019
weam.co/581358

لاتزال الحركات الاحتجاجية من قبل مختلف الشرائح للمواطنين متواصلة ضد النظام الإيراني، رغم أجواء القمع والكبت التي فرضها النظام على المجتمع الإيراني.

وسجل أعضاء معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد ما لايقل عن 60 حركة احتجاجية للمواطنين الإيرانيين في طهران وغيرها من المدن الإيرانية في الأسبوع  الثاني من مارس 2019.

وعلى هذا الأساس جرت 9 حركات احتجاجية على الأقل في إيران كل يوم.

وكانت معظم الاحتجاجات في الأسبوع الثاني من مارس يخص للعمال وكانت ما لا يقل عن 25 حالة، وفي هذه الاحتجاجات  طالب العمال بدفع رواتبهم المتأخرة، لأن في بعض الحالات لم تدفع رواتبهم لعدة أشهر من قبل أذناب النظام. وليس لم يلب النظام بأي من مطالبات المحتجين فحسب وإنما يحاول لمنع  حدوث المزيد من الاحتجاجات عن طريق حملة الاعتقالات وعملية القمع والسجن. الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى المزيد من الاحتجاجات ضد النظام.

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