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جذبت الزوار في يومها الأول

«قلب واحد» فعالية سعودية إماراتية لإظهار ثقافات دول مختلفة

«قلب واحد» فعالية سعودية إماراتية لإظهار ثقافات دول مختلفة
weam.co/581366
الرياض- الوئام- عبد العزيز القرشي:

انطلقت أولى أيام فعالية قلب واحد ومهرجان أيام كورية أمس الخميس الموافق ٢١ مارس بنادي الجولف بفندق إنتركونتننتال بالرياض بحضور عدد من كبار المسؤولين والسفراء وكبار الشخصيات.

وبحسب التفاصيل فإن هذا المهرجان يعد من أضخم الفعاليات التي تقام لأول مرة بمحتوى مختلف تحت شعار (قلب واحد) بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى إظهار ثقافات دول مختلفة لكل سنة.

وقد نال هذا الحدث إعجاب الزوار وسط حضور جماهيري كبير حيث قدمت عروض شعبية من البلدين من ضمنها العرضة السعودية واليولة الإماراتية ومشاهدة أجمل وأرقى العروض الحية من التراث الثقافي والشعبي لكوريا الجنوبية مثل استعراض الكي بوب( K-pop) الموسيقى.

وكذلك استعراض رقصة النمر والتي تعد من التراث الشعبي الكوري بالإضافة إلى تألق الفنان الكوري وهو يؤدي مقطوعاته الغنائية الكورية،وعروض أزياء حديثة وتقليدية كورية وتؤدى جميع تلك العروض على مسرح المهرجان بأرض نادي الجولف بفندق الانتركونتننتال بالرياض.

والجدير بالذكر ان هناك توزيع جوائز تصل قيمتها إلى ٢ مليون ريال سعودي يقوم بتوزيعها نخبة من مؤثري مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإبراز العلاقة الأخوية بين الدولتين وتعميق وتعزيز أواصر المحبة واالتآلف بين شعبي الدولتين الشقيقتين.

كما ستتجدد الفعاليات في يومها الثاني اليوم الجمعة الموافق 22مارس بحضور النجم الفنان محمد الشحي على مسرح الفعالية ليشارك جمهوره ومحبيه مقاطعه الغنائية ومن المتوقع ازدحام الزوار خلال الساعات الأولى هذا اليوم .

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