سوريا: الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق يخولها تحديد مصير الجولان

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن “الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق يخولها تحديد مصير الجولان السوري”، مشيراً إلى أن “تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجولان يؤكد انحياز الولايات المتحدة الأعمى لإسرائيل”.

وخلال تصريح صحفي، لفت الجعفري إلى أن “أي قرار أميركي باعتبار أراضي الجولان تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيكون عملا عدوانيا واستفزازيا وغير شرعي”، مشدداً على أن “السياسة الأميركية باتت تمثل العامل الأساس في توتير الأوضاع على الساحة الدولية”.

وطالب الجعفري “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأكم بإدانة تصريح ترامب بشأن الجولان”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه “حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان”.