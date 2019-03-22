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بن حثلين : ختام سباقات مهرجان الملك عبد العزيز للهجن سيشهد مشاركة أول متسابقة

بن حثلين : ختام سباقات مهرجان الملك عبد العزيز للهجن سيشهد مشاركة أول متسابقة
weam.co/581373
الوئام-الرياض

كشف الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أن ختام سباقات الهجن في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والذي سيحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – سيشهد مشاركة أول إمرأة في سباقات الهجن والتي ستكون من خلال الأميرة جميلة بنت عبدالمجيد بن سعود بن عبدالعزيز .
وبارك الشيخ فهد بن حثلين للأميرة جميلة هذا الحضور الأول للمرأة السعودية في عالم الهجن والذي يعد موروثا شعبيا أصيلاً يعبر عن تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في هذه المشاركة.

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