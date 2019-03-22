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ترامب يتراجع عن العقوبات الإضافية على كوريا الشمالية

ترامب يتراجع عن العقوبات الإضافية على كوريا الشمالية
weam.co/581376
الوئام - متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه تراجع عن قرار تفعيل العقوبات الإضافية التي كانت واشنطن تنتوي فرضها على كوريا الشمالية.

وقال ترامب، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن “واشنطن كانت تعتزم إعلان عقوبات إضافية غير المفروضة مؤخرا على كوريا الشمالية، إلا إنه يترجع عن تلك العقوبات الإضافية اليوم”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على شركتي شحن بحري في الصين تقول إنهما تساعدان كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية بشأن برنامجها للأسلحة النووية.

وهذه أول خطوة من نوعها منذ فشل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر الماضي.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا تقريرا محدثا يتضمن 67 سفينة شاركت في عمليات نقل غير مشروعة لمنتجات بترولية مكررة مع ناقلات نفط كورية شمالية أو يُعتقد أنها شاركت في تصدير فحم من كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركتين هما داليان هايبو انترناشونال فرايت المحدودة ولياونينغ دانشينغ انترناشونال فورواردينج المحدودة ومقرهما الصين.

وتحظر الخطوة التعاملات الأمريكية مع الشركتين وتجمد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.

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