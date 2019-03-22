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بعد فضيحة القميص.. طيران قطر يضع بايرن ميونيخ في مأزق أوروبي

بعد فضيحة القميص.. طيران قطر يضع بايرن ميونيخ في مأزق أوروبي
weam.co/581377
الوئام - متابعات

وضعت الخطوط الجوية القطرية فريق بايرن ميونيخ الألماني في مأزق أوروبي، بعدما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا بشأن حادثة خرق بايرن ميونيخ الألماني لقوانين القمصان التي يرتديها اللاعبون، خلال مباريات دوري أبطال أوروبا.

واتهم (يويفا) بايرن ميونيخ بخرق القوانين، بعد مشاركة اللاعب ليون غوريتزكا بمباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، بقميص عليه شعار “الخطوط الجوية القطرية” على كم القميص.

ولا يسمح الاتحاد الأوروبي للفرق بوضع رعاة على أكمام القمصان خلال المشاركة بدوري الأبطال، وهو القانون الذي خرقه بايرن ميونيخ عبر غوريتزكا.

وشارك لاعب الوسط الألماني في اللقاء بالدقيقة 72، وارتدى بالخطأ القميص المخصص لمباريات الدوري الألماني، حيث ظهر عليه شعر “البوندسليغا” عوضا عن شعار دوري الأبطال، كما ظهرت شعار شركة الطيران القطربة على الكم الأيسر.

ويتوقع أن يعاقب (يويفا) النادي الألماني على هذا “الإهمال”، الذي جعل لاعبا يشارك في البطولة براع على الكم، وهو أمر مرفوض تماما في البطولات الأوروبية مثل دوري الأبطال والدوري

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