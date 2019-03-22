ألمانيا تجدد تحذير رعاياها من السفر لتركيا

الوئام - متابعات

جددت الخارجية الألمانية، الجمعة، تحذيرها لرعاياها المسافرين لتركيا من خطر التعرض لـ”السجن”، على خلفية الاعتقالات الأخيرة التي يشنها النظام التركي برئاسة أردوغان على المعارضين لسياساته القمعية.

وقال بيان الخارجية الألمانية “في الأسابيع الأخيرة، رفضت السلطات التركية منح الاعتماد الصحفي للعديد من الصحفيين الأوروبيين، وبينهم صحفيون ألمان”.

وتابعت “هذه الخطوة التركية لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية الملزمة ذات الصلة الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولا يمكن استبعاد أن تتخذ السلطات التركية مزيدا من التدابير ضد ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الألمانية”.

وقالت الخارجية الألمانية، إنه “على المسافرين عموما، توخي الحذر والابتعاد عن الأحداث السياسية والحشود الكبيرة في تركيا”، مضيفة “كما يجب الأخذ في الاعتبار وجود خطر كبير للتعرض للاعتقال”.

وواصلت:”البيانات التي تقع تحت مظلة حرية التعبير وفق القانون الألماني، يمكن أن تؤدي لملاحقة صاحبها بإجراءات جنائية في تركيا”.

وأضافت الخارجية الألمانية أنه “في العامين الماضيين، تعرض مواطنون ألمان للاعتقال في تركيا بشكل متزايد، بعض هذه الحالات كان على خلفية اتهامات بوجود علاقات مع منظمات تصنفها أنقرة إرهابية مثل حركة غولن المعارضة”.