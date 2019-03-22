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بكلمة واحدة عربية.. شاهد كيف تضامنت صحيفة نيوزيلندية شهيرة مع ضحايا اعتداء المسجدين؟

بكلمة واحدة عربية.. شاهد كيف تضامنت صحيفة نيوزيلندية شهيرة مع ضحايا اعتداء المسجدين؟
weam.co/581392
الوئام - متابعات

منذ الحادث المأساوي بالاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا، وقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 40، ولم تألُ مؤسسات البلاد الرسمية وغير الرسمية هناك جهدا للتخفيف من آثار الحادث ودعم الجاليات المسلمة.

المسؤولون الرسميون بداية من رئيسة الوزراء أظهروا الدعم بشكل كامل لأسر الضحايا، مرة بارتداء الحجاب، وأخرى برفع الآذان في الكنائس وأنحاء متفرقة من نيوزيلندا.

وطالما كانت الصحافة معبرة عن نبض الشارع وآلام الناس، فقد فاجأت صحيفة نيوزيلندية شهيرة قراءها بعدد الجمعة في افتتاحيتها بصفحة أولى بيضاء كتب وسطها كلمة (سلام) باللغة العربية، وأسفلها أسماء الضحايا الـ50، في لفتة إنسانية للتضامن مع أسر الضحايا.

 

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