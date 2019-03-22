صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تزين برج خليفة

نشرت الصفحة الرسمية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا على برج خليفة بن زايد بالكامل وهي تحتضن أحد المصابين، تقديراً لها على دعمها لضحايا وشهداء حادث المسجدين الإرهابى الذى وقع الأسبوع الماضى.

ونشر آل مكتوم عبر صفحته “نيوزيلندا اليوم سقطت صامتة تكريما لشهداء هجوم المسجد، شكرا لكم جاسيندا أرديرن ونيوزيلندا على تعاطفكم ودعمكم الصادق الذي حاز على احترام 1.5 مليار مسلم بعد الهجوم الإرهابي الذي اهتز له المجتمع الإسلامي في جميع أنحاء العالم”.