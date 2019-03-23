مدريد- الوئام:

يبحث المنتخب الإسباني عن تسجيل الأهداف، حينما يستضيف النرويج في أولى جولات تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) اليوم السبت الموافق 23-3-2019.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وتدخل إسبانيا المباراة على أمل أن يسجل خايمي ماتا مهاجم خيتافي، وهو الذي كان يلعب الموسم الماضي في الدرجة الثانية بالدوري الإسباني، أول أهدافه في أول مشاركة دولية له.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وتبدو الفرصة مواتية لماتا 30/ عامًا/ للابتعاد عن أجواء الدوري الإسباني، والدخول في مهمة كبيرة مع منتخب بلاده في أولى مبارياته بتصفيات (يورو 2020)، بعدما قاد خيتافي لاحتلال المركز الرابع، على غير المتوقع، في بطولة الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويكافح لويس إنريكي مدرب منتخب اسبانيا، من أجل بناء جيل جديد، بعد الفشل في آخر ثلاث بطولات دولية، حيث خرج المنتخب من نسختي كأس العالم 2014 و2018 وبطولة (يورو 2016) خالي الوفاض.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويواجه إنريكي أحد المعضلات الكبيرة، والتي تتمثل في كثرة اللاعبين المصابين، وكذلك فقدان البعض الآخر لمستواهم المعهود.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وقال ماتا في تصريحات لصحيفة “ال باييس” الإسبانية “لم أحضر إلى هنا من أجل أن أمرر الكرة في معظم الوقت، أريد أن آخذ فرصتي”.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وسنحت فرصة اللعب للمنتخب أمام ماتا في فترة متأخرة من مسيرته الكروية، حيث لم يكن لاعبًا معروفًا حينما بدأ اللعب، وتنقل بين العديد من الأندية بانتقال مجاني.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وأضاف ماتا “لهذا السبب سأحاول أن أستمتع بأكبر قدر ممكن بهذه التجربة، لقد كان مجرد اللعب في الدرجة الثالثة حلم بالنسبة لي”.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وشارك ماتا في مرحلة من مسيرته المهنية، في احتجاجات على عدم دفع أجور اللاعبين، حيث انتشرت بعض الصور هذا الاسبوع للاعب خلال فترة لعبه مع فريق تريس كانتوس في الدرجة الثالثة عام 2009 ، عندما أصطف إلى جانب زملائه، واضعين سراويلهم حول كاحلهم لتسليط الضوء على عدم دفع أجور اللاعبين.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبدأ ماتا في لفت الأنظار إليه عندما وصل إلى 24 عامًا، حينما كان يلعب مع فريق لييدا ، ثم انتقل إلى جيرونا، وقادته أهدافه العديدة إلى اللعب مع بلد الوليد.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وسجل ماتا 35 هدفًا مع بلد الوليد الموسم الماضي، ليقود الفريق إلى التأهل لدوري الدرجة الأولى، لكنه ترك الفريق بعد صعوده ووقع لخيتافي.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وأصبح ماتا أكثر لاعب اسباني يسجل في بطولة الدوري هذا الموسم، بعدما سجل 13 هدفًا مع فريقه، ليختاره لويس إنريكي ضمن قائمة منتخب إسبانيا.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

واختار إنريكي 41 لاعبًا في أربعة استدعاءات منذ توليه المهمة، حيث يتطلع دائمًا لضم لاعبين غير مألوفين، ولذلك استدعى ماتا.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وستلعب اسبانيا مع مالطا يوم الثلاثاء المقبل، بعد مباراتها مع النرويج ، ومن المتوقع أن يبدأ ماتا أساسيًا في مباراة واحدة على الأقل ، بجانب رودريجو مورينو مهاجم بلنسيه أو الفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وسيغيب عن منتخب اسبانيا كلً من دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد للإصابة، وكذلك ياجو اسباس مهاجم سلتا فيجو، والذي يعاني من اصابة مزمنة في ربلة الساق (السمانة).

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويعاني كوستا من موسم سييء مع أتلتيكو، فيما يتجه سلتا فيجو مع أسباس إلى الهبوط للدرجة الثانية، مما يعني أن الخيارات الهجومية لإنريكي ليست بحالة جيدة.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وسيكون ماتا على موعد مع موسم رائع، إذا ما تمكن من التسجيل في ملعب”ميستايا” أمام النرويج، أو قاد فريقه خيتافي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مشاهدة مباراة إسبانيا والنرويج بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: تصفيات كأس أمم أوروبا 2020

المباراة: أسبانيا ضد النرويج المجموعة F مباراة ذهاب

الملعب: ملعب ميستايا

الحكم: أندريس تريمانيس

مساعد حكم: هارالدس جوديرمانيس

مساعد حكم: أليكساي سباسجونيكوفس

حكم رابع: أليكسندر جولوبيفس

التوقيت: اليوم السبت الموافق 23-3-2019 في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 1

Polsat Sport

TVE La 1 Madrid

W9 France

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 1

Ziggo Sport Voetbal

Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD