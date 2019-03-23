الرياض- الوئام:

يلتقي مساء اليوم السبت الموافق 23-3-2019 فريقا الهلال ونادي أحد في اللقاء المؤجل بين الفريقين ضمن الجولة 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وسينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة و5 دقائق بتوقيت مكة المكرمة على أن تُذاع المباراة الهامة على قناتي KSA Sports +1 HD وسيقوم بلال علام بالتعليق عليها وDawri Plus 1 HD وتطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وتعتبر المواجهة هامة للغاية لكلا الطرفين فالهلال يريد أن يعيد الفارق بينه وبين الوصيف الذي يلاحقه نادي النصر إلى 4 نقاط مرة أخرى بعد أن ضاق لفارق نقطة وحيدة بعد الفوز الأخير للعالمي على الوحدة بنفس الجولة برباعية نظيفة.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

ويعلم لاعبو الهلال أهمية لقاء أحد والثلاث نقاط في صراع تنافسي كبير وخاصة أن الموج الأزرق ينتظره لقاء ناري الجولة القادمة 25 في ديربي الغضب أمام النصر يوم الجمعة القادم.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وفوزه في المباراة يجعل الفريق يدخل لقاء الديربي في راحة نفسية نوعا ما وإن كانت لقاءات الديربي لها طابع خاص ومذاق مختلف.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

ويدخل الهلال اللقاء في غياب أهم لاعبيه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي فضل المدير الفني الكرواتي للهلال زوران ماميتش عدم المجازفة به في لقاء احد وتجهيزه للقاء الديربي القادم.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

كما سيغيب عن الفرق الهلالي كلا من عبد الله عطيف وسلمان الفرج ونواف العابد للإصابة كما أن المحترف الإيطالي جيوفينكو مصاب بنزلة برد ومشاركته من عدمها في اللقاء يرجع للمدير الفني الكرواتي.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

ويدخل الهلال اللقاء متصدرا لجدول الترتيب برصيد 56 نقطة بينما النصر الملاحق له في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

بينما نادي أحد متذيل جدول الترتيب برصيد 14 نقطة يدخل لقاء الغد ولا بديل له عن الفوز حتى يستطيع ملاحقة منافسيه للهروب من شبح الهبوط.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وفي حالة الفوز سيكون دعما معنويا كبيرا للفريق خلال الفترة المقبلة للهروب من القاع ولازال لديه أمل في ذلك.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

وقد فسخ نادي أحد عقد محترفه المصري المهاجم أحمد جمعة المعار من النادي المصري البورسعيدي وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في صدمة مدوية للفريق قبل لقاءه الهام أمام الهلال ولكن تأكد من عودة نجمه المحترف المغربي المعار من صفوف النصر محمد فوزير.

مشاهدة مباراة الهلال وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال وأحد في الدوري السعودي

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: الهلال ضد أحد الأسبوع: 24 مباراة إياب

الملعب: استاد جامعة الملك سعود

التوقيت: اليوم السبت الموافق 23-3-2019 في تمام الساعة الثامنة و5 دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

تُذاع المباراة الهامة على قناتي KSA Sports +1 HD وسيقوم بلال علام بالتعليق عليها وDawri Plus 1 HD وتطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية.