يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم مبارياته في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر الصيف المقبل، بمواجهة النيجر في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات اليوم السبت الموافق 23-3-2019.
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
ويحل منتخب الفراعنة ضيفًا على النيجر مساء اليوم السبت في اللقاء الذي يقام على ملعب جينرال سيني كونتش.
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وسينقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
منتخب مصر يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة وهو نفس رصيد منتخب تونس المتصدر، وضمنا المنتخبان التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة.
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
بينما يدخل منتخب النيجر المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وتعادل، و3 هزائم.
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
سوف يغيب عن حضور المباراة حارس المرمي عامر عامر وهذا بسبب تعرضه للإصابة أثناء تدريبات المنتخب، كما سيفقد الفريق اللاعب محمد النني بسبب إيقافه نتيجة لكثرة البطاقات الصفراء.
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
وستعلب مصر بالتشكيل 4-3-3 ويمثلها في مباراة اليوم: محمود جنش-أحمد أبو الفتوح – باهر المحمدي – علي جبر – محمد هاني -عمرو السولية – علي غزال – طارق حامد-محمود حسن تريزيجيه – صلاح محسن – إسلام جابر.
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
واستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري على الدفع بالحارس أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز أساسيًا فى لقاء المنتخب
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
وقال مصدر بجهاز المنتخب إن مباراة النيجر فرصة جيدة لتجهيز الشناوى حارسًا للمنتخب، على أن يحصل جنش على فرصة المشاركة فى اللقاء الثاني خلال المعسكر أمام نيجيريا يوم 26 مارس، خاصة أن جنش سيشارك فى مباراة المقاولون يوم الأربعاء المقبل ويحتاج إلى بعض الراحة بعد مشاركته أيضًا أمام نصر حسين داى.
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019
البطولة: تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 2017/2018
المباراة: النيجر ضد مصر المجموعات الأسبوع: 6 المجموعة J
الملعب: جينرال سيني كونتش
الحكم: رينج نير عكاش مالونغ
التوقيت: اليوم السبت الموافق 23-3-2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة للمباراة:
beIN SPORTS HD 3