القاهرة- الوئام:

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم مبارياته في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر الصيف المقبل، بمواجهة النيجر في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات اليوم السبت الموافق 23-3-2019.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

ويحل منتخب الفراعنة ضيفًا على النيجر مساء اليوم السبت في اللقاء الذي يقام على ملعب جينرال سيني كونتش.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وسينقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

منتخب مصر يدخل اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة وهو نفس رصيد منتخب تونس المتصدر، وضمنا المنتخبان التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

بينما يدخل منتخب النيجر المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وتعادل، و3 هزائم.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

سوف يغيب عن حضور المباراة حارس المرمي عامر عامر وهذا بسبب تعرضه للإصابة أثناء تدريبات المنتخب، كما سيفقد الفريق اللاعب محمد النني بسبب إيقافه نتيجة لكثرة البطاقات الصفراء.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

وستعلب مصر بالتشكيل 4-3-3 ويمثلها في مباراة اليوم: محمود جنش-أحمد أبو الفتوح – باهر المحمدي – علي جبر – محمد هاني -عمرو السولية – علي غزال – طارق حامد-محمود حسن تريزيجيه – صلاح محسن – إسلام جابر.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

واستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري على الدفع بالحارس أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز أساسيًا فى لقاء المنتخب

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

وقال مصدر بجهاز المنتخب إن مباراة النيجر فرصة جيدة لتجهيز الشناوى حارسًا للمنتخب، على أن يحصل جنش على فرصة المشاركة فى اللقاء الثاني خلال المعسكر أمام نيجيريا يوم 26 مارس، خاصة أن جنش سيشارك فى مباراة المقاولون يوم الأربعاء المقبل ويحتاج إلى بعض الراحة بعد مشاركته أيضًا أمام نصر حسين داى.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019

البطولة: تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 2017/2018

المباراة: النيجر ضد مصر المجموعات الأسبوع: 6 المجموعة J

الملعب: جينرال سيني كونتش

الحكم: رينج نير عكاش مالونغ

التوقيت: اليوم السبت الموافق 23-3-2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3