الشيف نصرت لن يجد الملح.. أشهر مطعم تركي يواجه الإفلاس

الوئام - متابعات

يبدو أن الشيف التركي نصرت غوكشيه الذي عرف برشة الملح الشهيرة، سيؤول إلى مصير غير سعيد، بعدما سارت مجموعة “دوجوس القابضة” المالكة لسلسلة مطاعم “نصرت إيه تي” الشهيرة إلى دائرة الإفلاس، بعد أن تراكمت ديونها نتيجة انهيار العملة المحلية وأزمات الاقتصاد من تضخم وبطالة وفائدة مرتفعة، الأمر الذي دفع ثمنه رجال الأعمال من مختلف القطاعات.

ورغم النجاح الفردي الذي حققه الشيف نصرت غوكشيه، مؤسس مطاعم “نصرت إي تي” الذي عُرف بـ”رشة الملح” الشهيرة، إلا أنه مصير مطاعمه قد لا يكون سعيداً في ظل ارتباطها المباشر بمستقبل مجموعة دوجوس المتعثرة.

وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإن ديون “دوجوس” آخذة في التفاقم رغم انخراط مالكها الملياردير التركي فيريت شاهينك في بيع سلسلة من الأصول سعياً لإعادة هيكلة ديونه، لكن الدين الذي اقترضه شاهينك بالعملة الأجنبية استعصى على السداد في ظل انهيار قيمة الليرة التركية.

وكان الملياردير شاهينك قد باع عدد من الفنادق الرئيسية التابعة لمجموعته على مدار العام الماضي، ضمن اتفاق أبرمه في ديسمبر/كانون الأول مع المقرضين لإعادة التفاوض بشأن شروط ديون بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن الاتفاقية لم تغطِ نصف التزامات “دوجوس” التي ارتفعت بنسبة 17% في عام 2018 إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار)، وفقاً للبيانات المالية المنشورة على موقع المجموعة الإلكتروني.

ويستحق موعد سداد نصف ديون “دوجوس” خلال العام الحالي.

وتفاقمت خسائر المجموعة لتسجل 2.9 مليار ليرة في 2018 مقابل 2.3 مليار ليرة في عام 2017.