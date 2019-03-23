وثائق سرية دولية تكشف خيوط جريمة التجسس التركي في كندا

الوئام - متابعات

كشفت وثائق سرية حصلت عليها صحيفة نورديك مونيتور، أن السفارة التركية في العاصمة الكندية أوتاوا تجسست على منتقدي حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كندا بما في ذلك الصحفيين الذين كانوا ينشرون مجلة شهرية.

وفقًا للمراسلات الرسمية التي أرسلتها السفارة في أوتاوا إلى المقر الرئيسي في أنقرة، قام الدبلوماسيون الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة نقاد أردوغان، وتوصيف منظماتهم وسرد أسمائهم كما لو كانوا جزءًا من مؤسسة إجرامية، وتم استخدام تقرير المخابرات في قضية جنائية في تركيا حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب الملفقة.

وأضاف تقرير مونيتور أن حملة جمع المعلومات الاستخباراتية عن النقاد ومنظماتهم من قبل السفارة التركية في كندا تتبع نمطًا مماثلًا في البعثات الدبلوماسية الأخرى التي تحتفظ بها تركيا في الدول الأجنبية.

أثارت هذه الخطوة، التي لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والكثافة، ضجة في أجزاء كبيرة من العالم، بما في ذلك أوروبا، حيث تعرض الدبلوماسيون الأتراك لمزيد من التدقيق. في إحدى الحالات القصوى، أطلق المدعون السويسريون تحقيقًا جنائيًا وأصدروا مذكرات اعتقال بحق اثنين من مسؤولي السفارة التركية لمحاولتهما خطف رجل أعمال سويسري تركي كان ينتقد نظام أردوغان الإسلامي القمعي في تركيا.

وفقا للوثائق من بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك جماعة الصداقة التركية الكندية (Kanada Türk Dostluk Derneği)، وهي منظمة غير حكومية تروج للتعددية الثقافية ، وتقدم دروسًا ثقافية وفنية للمجتمع ، وتساعد الوافدين الجدد على الاندماج في المجتمع الكندي وتسعى جاهدة للمساهمة في السلام العالمي. ومن المنظمات الأخرى التي أدرجتها في وثيقة الاستخبارات أكاديمية النيل ، التي تدير مدارس ابتدائية وثانوية تعمل وفق المنهاج المدرسي لوزارة التعليم في أونتاريو ، مع التركيز على العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وصفت الوثائق اثنين من الصحفيين الأتراك الناقدين الذين يعيشون في كندا لسنوات عديدة ، فاروق أرسلان وحسن يلماز ، وعرضوا بالتفصيل أنشطتهم. هناك المزيد من الصحفيين الذين أجبروا مؤخرًا على الانتقال إلى كندا لطلب اللجوء من أجل الهرب من حملة قمع كبيرة من قبل الحكومة التركية ضد الصحفيين الناقدين والمنافذ الإعلامية المستقلة في تركيا. وفقًا لمركز ستوكهولم للحرية (SCF ، تم سجن 211 صحفياً في تركيا اعتبارًا من 14 مارس 2019 و 167 صحافيًا يواجهون أوامر اعتقال تم إجبارهم على العيش في المنفى أو البقاء طلقاء في تركيا.

يُعتقد أن الأشخاص والمنظمات التي كانت تتجسس عليها السفارة التركية مرتبطة بجماعة مدنية يقودها فتح الله غولن، رجل الدين المسلم المقيم في الولايات المتحدة والذي أصبح ناقدًا قويًا لأردوغان بسبب الفساد المتفشي في الحكومة والنظام التركي. الدعم السري للجماعات الجهادية المسلحة بما في ذلك (داعش) والقاعدة.

انقلب الرئيس التركي ضد حركة غولن بعد تحقيقات فساد كبيرة في ديسمبر 2013 والتي أدانت أردوغان وأفراد عائلته وشركائه في العمل والسياسة. بعد شهر، في (يناير) 2014، أدى كشف شحنات الأسلحة غير القانونية من قبل المخابرات التركية للجهاديين في سوريا في عام 2014 إلى خلق مزيد من المشاكل لحكومة أردوغان لإشعالها سراً حربًا أهلية في البلد المجاور.

جاء الأمر بالتجسس على الأشخاص والمنظمات التابعة لغولن في أوائل عام 2014، وتم استهداف متطوعي الحركة بملاحقات جنائية بتهم ملفقة بالإرهاب. في يوليو 2016 ، قام أردوغان بانقلاب علم كاذب لإقامة المعارضة ، بما في ذلك الحركة ، من أجل الاضطهاد الجماعي، ودفع الجيش لغزو شمال سوريا وأعلن نفسه الرئيس الإمبراطوري لتركيا الجديدة.

مذكرة السفارة التركية، المُرسلة من أوتاو ، كانت من بين وثائق وزارة الخارجية التي تم إرسالها لاحقًا إلى قسم الشرطة التركية لإقامة دعوى ضد منتقدي نظام أردوغان. غالبًا ما كان المستهدفون الذين تم إدراجهم في مستندات السفارات هذه حملة تخويف ومضايقات وحرمانهم من الخدمات القنصلية في الخارج ، بينما خاطر أقاربهم وأصدقاؤهم العائدون إلى تركيا بإمكانية قضاء عقوبة بالسجن والاستيلاء على الأصول والاضطهاد بتهم جنائية ملفقة.

تم جمع البيانات ، التي تصل إلى حد تجسس اللاجئين أو جمع المعلومات غير القانونية من قبل مسؤولي السفارة والقنصلية ، عند تلقي طلبات من إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بالشرطة الوطنية التركية (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ، أو KOM). وفقًا للقانون التركي ، لا تتمتع KOM بالاختصاص القضائي في الخارج ولا يحق لها القيام بالتجسس في الخارج. تم تضمين مذكرات المعلومات التي أرسلتها السفارة لاحقًا في تقرير أصدرته KOM في 30 يناير 2017 وتم استخدامه في الملاحقة الجنائية لمنتقدي الحكومة بتهم تتعلق بالإرهاب.

تم استخدام التقرير الذي تضمن وثائق مخابرات وزارة الخارجية في عدة لوائح اتهام فيما اعتبرته الحكومة التركية انتهاكًا صارخًا لنظام العدالة الجنائية كجزء من حملة قمع ضد النقاد والمعارضين والمعارضين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب. تم سجن بعض المتهمين لعدة أشهر وحتى سنوات في بعض الحالات دون تهمة أو لائحة اتهام أو محاكمة رسمية. ويوضح أيضًا كيف تم دمج جمع المعلومات غير القانوني من قبل السفارة التركية في أوتاوا في الاضطهاد الجماعي للنقاد في تركيا، وفقا لنورديك مونيتور.