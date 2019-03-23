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تشمل الشمالية وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الشرقية ونجران وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في الشرقية ونجران وجازان
weam.co/581446
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، كما يتوقع تكوّن خلايا من السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير والباحة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة.

و ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر و نصف، و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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