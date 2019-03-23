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60 شخصًا في حالة خطيرة

62 قتيلاً في حريق مصنع المبيدات بالصين

62 قتيلاً في حريق مصنع المبيدات بالصين
weam.co/581449
بكين- الوئام:

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في مصنع مبيدات بشرق الصين إلى 62 قتيلاً. وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن 28 شخصًا مايزالون في عداد المفقودين و 34 آخرين في حالة حرجة، و 60 شخصًا في حالة خطيرة.

وقال مسؤولون في مدينة يانتشنج إن 640 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار و يتلقون العلاج في المستشفيات.ووقع الانفجار يوم الخميس الماضي في مصنع “تيانجياي كميكال كامباني” للمبيدات الحشرية في يانتشنج، ويعمل به 195 شخصًا.

و طالب الرئيس الصيني شي جين بينج و رئيس الوزراء لي كه تشيانج بفتح تحقيق في الانفجار و باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتجنب الحوادث التي تقع في المنشآت الصناعية.

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