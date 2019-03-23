الرياض- الوئام:

يسعى منتخب جزر القمر لتحقيق حلم التأهل لبطولة كأس الامم الافريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين، للمرة الاولى فى تاريخه عندما يحل ضيفاً على الكاميرون اليوم السبت الموافق 23-3-2019 بملعب “أحمدو أهيدجو”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات.

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا

يدخل منتخب جزر القمر مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز لحجز تذاكر السفر إلى مصر للمشاركة فى البطولة القارية، بينما يحتاج منتخب الكاميرون لحصد نقطة على أرضه ضد جزر القمر لتحقيق حلم التأهل.

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا

ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما نجح منتخب المغرب فى حجز بطاقة الصعود الأولى عن المجموعة الثانية.

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا

وكان من المفترض أن تستضيف الكاميرون النسخة القادمة من بطولة كأس الامم الافريقية، قبل أن يقرر الاتحاد الافريقى لكرة القدم “الكاف”، سحب التنظيم من الكاميرون لأسباب فنية.

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا

يذكر أن مباراة الدور الأول التى جمعت بين المنتخبين فى “موروني”، انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، حيث نجح منتخب الكاميرون فى انتزاع نقطة التعادل فى الدقائق الأخيرة عن طريق لاعبه ستيفان باهوكن الذى سيغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا

ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا

ويحتاج الأسود الروضة للفوز أو التعادل لحسم التأهل لبطولة الأمم بعد أن وجد نفسه مضطرًا للمنافسة ومهدد بالغياب عن البطولة عقب سحب التنظيم منها.

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا

ويحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني خلف المنتخب المغربي الذي ضمن التأهل من الجولة الماضية، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الثالث برصيد 5 نقاط والفوز فقط يمنحه التأهل خاصة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل.

مشاهدة مباراة الكاميرون وجزر القمر بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا

موعد مباراة الكاميرون وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا

البطولة: كأس أمم أفريقيا 2019

المباراة: الكاميرون ضد جزر القمر المجموعات الأسبوع: 6 المجموعة B

الملعب: ملعب أحمدو أهيدجو

الحكم: باكاري غاساما

التوقيت: اليوم السبت الموافق 23-3-2019 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 6