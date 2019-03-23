فتح باب القبول والتسجيل على رتبة «جندي» بكلية الملك فهد الأمنية

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

وسوف يتم إستقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/7/1440هـ الساعة (10) صباحاً إلى يوم الخميس الموافق 21/7/1440هـ الساعة (10) صباحاً.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وأن لا يكون مستبعد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية.

أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن وأن لا يكون متزوج من غير سعودية وأن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ولمزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/