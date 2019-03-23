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بتصرف مهين ضد حكم مباراتهم مع مان يونايتد

تصريحات تضع «نيمار» في دائرة تحقيقات الإتحاد الأوروبي

تصريحات تضع «نيمار» في دائرة تحقيقات الإتحاد الأوروبي
weam.co/581456
باريس- الوئام:

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تحقيقاً مع النجم البرازيلي نيمار، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب خروج فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مانشستر يونايتد، في دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

وذكر “يويفا” أن نيمار 27 عاماً الذي غاب عن المباراة التي أقيمت في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الإصابة، تم اتهامه بتصرف مهين ضد حكم المباراة.

وقلب فريق مانشستر يونايتد خسارته 0-2 في مباراة الذهاب، وفاز في مباراة الإياب التي أقيمت بباريس 3-1 بمساعدة ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة احتسبت بعد العودة لنظام تقنية حكم الفيديو المساعد، ومستفيداً من فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وقال نيمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “يويفا قام بتعيين 4 أشخاص لا يعلمون شيئاً عن كرة القدم لمشاهدة “الفار” بالتصوير البطيء”، وأنهى ما كتبه بتوجيه إهانة.

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