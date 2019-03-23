قوات سوريا الديمقراطية تعلن النصر الكامل على داعش في الباغوز

الباغوز (سوريا) - الوئام:

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم السبت النصر الكامل على داعش في الباغوز. وأعلن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، السبت، تحقيق “النصر العسكري النهائي” على تنظيم داعش في شرق سوريا.

وقال مدير المركز الإعلامي مصطف بالي عبر تويتر، إن قوات سوريا الديمقراطية حققت ذلك النصر النهائي بعد أن قضت على وجود المتطرفين في آخر جيب لداعش في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور.

وجاء إعلان النصر، بعد ستة أشهر من إطلاق قوات سوريا الديمقراطية هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية على الباغوز، آخر جيب لداعش في شرق سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن يوم الجمعة، أن تنظيم داعش خسر آخر وجود له على الأرض في سوريا، وقال في تصريحات صحفية إن مقاتلي داعش هُزموا بنسبة مائة في المائة، في سوريا.

من جهتها، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أكدت القضاء على داعش في سوريا.