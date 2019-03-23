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غربي محافظة الضالع

مقتل عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني

مقتل عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
weam.co/581462
صنعاء -الوئام:

قُتل 10 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن وقال مصدر عسكري يمني، إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة عناصر حوثية، التسلل باتجاه مواقع تقع تحت سيطرة الجيش في مديرية الحشاء.

وذكر المصدر في تصريح بثه موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تقدم المليشيا الحوثية المدعومة من إيران وأجبرتها على التراجع والفرار، باتجاه مديرية السبرة في محافظة إب.

وبحسب المصدر فإن المواجهات أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيا، وجرح 7 آخرين.

من جهة ثانية، لقي عدد من مليشيا الحوثي مصرعهم، إثر انفجار لغم أرضي زرعته في وقت سابق في مديرية دمت شمالي المحافظة.

وأوضح مصدر عسكري، أن لغما زرعته المليشيا في منطقة “رحبة الحقب” جنوبي مديرية دمت، انفجر في مجموعة من عناصرها مما تسبب في مصرعهم.

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