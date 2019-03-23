صور من الباغوز السورية بعد القضاء التام على «خلافة» داعش الارهابي

الباغوز (سوريا) - الوئام:

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على “خلافة” تنظيم داعش الارهابي بعد ستة أشهر من اطلاقها هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية على آخر جيب للجهاديين في شرق سوريا.

وقال مدير المركز الاعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي في تغريدة على تويتر بالانكليزية “تعلن قوات سوريا الديموقراطية القضاء التام على ما يسمى بالخلافة وخسارة التنظيم لأراضي سيطرته بنسبة مئة في المئة”.

وفي تغريدة أخرى بالعربية، كتب بالي “الباغوز تحررت والنصر العسكري ضد داعش تحقق” مضيفاً “بعد سنوات من التضحيات الكبرى نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة”.

ورفعت قوات سوريا الديموقراطية رايتها الصفراء في الباغوز. وهتف مقاتل في صفوفها لفريق فرانس برس قائلاً “داعش انتهى.. نحن نعيش الفرحة الآن”.

وأعلن التنظيم المتطرف في العام 2014 إقامة “الخلافة الإسلامية” على مناطق واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، تعادل مساحة بريطانيا.

وتمكن خلال نحو خمس سنوات من فرض قوانينه المتشددة وأحكامه القاسية في مناطق سيطرته وإثارة الرعب باعتداءاته الوحشية حول العالم.