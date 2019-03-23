«مورينيو» يخطط للقب جديد في دوري الأبطال

لندن- الوئام:

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه ينوي العودة الموسم المقبل إلى التدريب، في محاولة لنيل لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا.

شرح البرتغالي البالغ 56 عاماً خلال حدث نظمته احدى شركاته الراعية “أوبلو” في بازل: ما أريده ايجاد ناد يحفزني لبداية الموسم المقبل.

وحول عودته لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قال مورينيو: أريد التواجد، لكن أحياناً إذا لم تكن في السباق الرئيس، يجب أن تعرف كيف تفوز بألقاب أخرى.. عندما وصلت إلى مانشستر يونايتد (2016)، لم نكن ضمنها وتعين علينا الفوز في “يوروبا ليغ” (قام بذلك في 2017).

وأضاف المدرب البرتغالي: “إذا أحرزت لقباً ثالثاً بدوري الأبطال سيكون أمراً رائعاً.. لكن إذا أحرزت لقباً ثالثاً في “يوروبا ليغ” (بعد 2013 و2017) لا بأس بذلك.. أملك الآن لقبين في كل من دوري الأبطال ويوروبا ليغ (كأس الاتحاد الاوروبي سابقاً).. بالطبع أفضل أن يكون الخامس في دوري الأبطال، لكن إذا تعاقدت مع ناد في وضع صعب، على غرار مانشستر يونايتد عند قدومي، يجب أن نصعد الى مرتبة أعلى”.

وتابع مورينيو: “اتخذت قرار عدم التدريب هذا الموسم لأني لا أحب استلام أي فريق في نصف الموسم، ما أريده أن أجد فريقاً يحفزني لبداية الموسم المقبل”.

وعن تألق ليونيل ميسي مع برشلونة، وكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قال مورينيو: “تتحدثون أنتم عن كريستيانو وميسي، وأنا أتحدث عن يوفنتوس وبرشلونة، أعرف أن الناس اليوم تركز على الأفراد، سأبقى دوماً مدرب كرة قدم وهي رياضة جماعية، برشلونة ويوفنتوس مرشحان كبيران، لكن هناك مجموعة من الأندية الإنجليزية، وأياكس وبورتو”.

وحول بلوغ أربعة أندية إنجليزية ربع النهائي، علق المدرب البرتغالي: “لم أتفاجئ، لأن الأندية الإنجليزية قوية، مع بطولة تنافسية، أحياناً تجري الأمور عكس رغبتهم لأن الروزنامة مزدحمة، لكن الأندية قوية وجيدة”.