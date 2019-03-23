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وتباين آراء معجبيها

شيرين تبكي: أنا مظلومة وباستنجد بـ”السيسي”

شيرين تبكي: أنا مظلومة وباستنجد بـ”السيسي”
weam.co/581508
القاهرة - الوئام:

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على قرار نقابة المهن الموسيقية المصرية، بمنعها من الغناء داخل مصر، على خلفية ما نسب إليها من تصريحات في إحدى حفلاتها بدولة البحرين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، قالت شيرين إنها دائما ما يساء فهم كلامها الذي تقوله بشكل عفوي مع جمهورها أثناء الحفلات ويتم “إدانتها” بسببه.

وأضافت المطربة المصرية أنها تشعر دائما أنها مظلومة، وأن هناك مؤامرة تحاك ضدها، واستنجدت شيرين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوصفه “أبو المصريين” حسب تعبيرها.

واستنكرت شيرين، باكية، التشكيك في وطنيتها، واتهامها بالإساءة لبلادها، وأوردت: “أنا مغلطتش.. وأي حد يجيب سيرة بلدي انا كفيلة أوقفه عند حده”.

وفي المقابل، تباينت أراء معجبي الفنانة المصرية ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فأظهر عدد من المتابعين دعمهم للمطربة، ووقوفهم بجانبها، مؤكدين أنها شخصية عفوية ومحبة للدعابة، وهذا ما يوقعها في مشكلات إساءة فهم كلامها.

فيما أعرب عدد من المتابعين عن رفضهم لما نسب لشيرين من تصريحات، مطالبين بمعاقبتها.

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