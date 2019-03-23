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لجهات حكومية وحيوية بالرياض

“الأمن السيبراني” تنفذ تمرينا فنيا لاكتشاف الثغرات والحماية من الهجمات

“الأمن السيبراني” تنفذ تمرينا فنيا لاكتشاف الثغرات والحماية من الهجمات
weam.co/581510
الرياض - الوئام:

نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع شركة سيسكو، تمريناً سيبرانياً فنياً (Cyber Range)، في مدينة الرياض، على مدى ثلاثة أيام، شارك فيه مختصون في مجال الأمن السيبراني، من جهات حكومية وحيوية في المملكة.

واشتمل التمرين على التدريب في بيئة افتراضية، وفق عدد من السيناريوهات المختلفة للتطبيق العملي على اكتشاف الثغرات، ومعالجتها، والحماية من الهجمات السيبرانية، علاوة على إجراء مناورة سيبرانية قُسّم فيها المتدربون إلى فريقين أحدهما للهجوم والآخر للاستجابة للحوادث وصد الهجمات.

ويأتي التمرين في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل والتعاون مع كافة الجهات والقطاعات الوطنية, لرفع مستوى جاهزيتها، ولبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ولتطوير المهارات في مجالات الأمن السيبراني.

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