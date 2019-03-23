وزير التعليم يكشف آليات إدراج اللغة الصينية ضمن المقررات السعودية

الرياض - الوئام:

دشن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، اليوم، ورشة عمل إدراج اللغة الصينية في المقررات السعودية للمدارس والجامعات، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين.

وتضمنت الورشة استعراض تجربة تعليم اللغة الصينية بجامعة الملك سعود، وكذلك في دولة الإمارات، والتواصل الحضاري مع الصين من خلال استعراض تجربة طالب من خريجي الدراسات العليا.

وكشف آل الشيخ عن آليات إدراج اللغة الصينية ضمن المقررات السعودية، وذلك عبر إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة في الجامعات، ووضع برنامج مكثف لتأهليا المعلمين والمعلمات في مراحل التعلبم كافة، فضلا عن ابتعاث عدد من الطلاب والطالبات في برامج نوعية متخصصة في الجامعات الصينية، بالتنسيق بين الجانب الصيني ووكالة البعثات.