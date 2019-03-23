النفط يهبط 2% مواصلا التراجع من أعلى مستوياته

الوئام - وكالات

هبطت أسعار النفط، يوم أمس الجمعة، حوالي 2%، مواصلةً التراجع من أعلى مستوياتها هذا العام، مع تحول التركيز إلى غياب تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وبيانات قاتمة من ألمانيا والولايات المتحدة بشأن نشاط المصانع أشعلت مجدداً مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 78 سنتاً، أو 1.15%، لتبلغ عند التسوية 67.08 دولار للبرميل، منهيةً الأسبوع على انخفاض بحوالي 0.12%، وصعد برنت بأكثر من 20% منذ بداية يناير، بفضل تخفيضات في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها بقيادة روسيا، وعقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا.

كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.01 دولاراً، أو 1.68%، لتسجل عند التسوية 58.97 دولار للبرميل، لكنها أنهت الأسبوع على ارتفاع بـ 0.39%.